Leonore Dietrich (Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch) und Urs Lautebach (Faust-Gymnasium in Staufen) sind Sprecher der Informatiklehrerinnen und Informatiklehrer Baden-Württemberg. Die Vereinigung ist eine Fachgruppe der Gesellschaft für Informatik und setzt sich für informatische Bildung an Schulen ein.