Daneben gibt es auch Anwendungen, die das blaue Licht aus unseren Smartphone-Bildschirmen herausfiltern. Bringt das mehr?

Tatsächlich ist es so, dass blaues Licht die Produktion von Melatonin unterdrückt. Melatonin ist der Botenstoff, der unseren Schlaf steuert. Aus diesem Grund werden wir erst am Abend müde, wenn der Anteil des blauen Lichts sinkt. Nun gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass unsere Melatoninproduktion gehemmt wird, wenn wir abends lange vor dem Computer oder dem Smartphone arbeiten. Man muss aber dazu sagen, dass die Probanden in einigen Studien trotz der gehemmten Melatoninproduktion nahezu genauso schnell eingeschlafen sind, wie die Teilnehmer, die nicht auf den Bildschirm geschaut haben. Letztendlich ist viel wichtiger, was wir am Bildschirm tun.

Das heißt spätabendliches Mails beantworten hält uns wach?

Genau. Das und jede andere Form von Arbeit oder anregenden Tätigkeiten. All das wirkt nicht entspannend und Entspannung braucht man um einzuschlafen. Selbst wenn wir uns mit etwas angenehmen beschäftigen und zum Beispiel mit unseren Freunden schreiben, kann das anregend wirken und damit das Einschlafen verhindern.