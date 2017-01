Personen in Rente schlafen unter der Woche durchschnittlich 7,20 Stunden und am Wochenende 7,37 Stunden.

„Das wirft nächtliche Entscheidungsfindungen in der Wirtschaft und der Politik in ein ganz neues Licht” klärt Weeß auf und appelliert so an ein Umdenken in der Gesellschaft.

Wie viel Schlaf?

Die benötigte Schlafmenge ist allerdings genetisch festgelegt und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Das Spektrum reicht dabei von drei bis vier Stunden bis 13 Stunden die Nacht. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei sieben bis acht Stunden. Außerdem unterscheiden Schlafforscher zwischen Lerchen und Eulen – zu welcher man gehört, bedingen ebenfalls die Gene.

Während Lerchen gerne früh ins Bett gehen und die Morgenstunden genießen, begeben sich Eulen zwischen 23.30 Uhr und zwei Uhr ins Bett. Die Folge: Sie brauchen morgens länger, um richtig in die Gänge zu kommen. In Deutschland machen sie zwei Drittel der Gesellschaft aus und das bestimmt auch unseren Arbeitsalltag. Denn der beginnt in der Regel früh. Menschen, die häufig mit wenig Schlaf auskommen müssen, haben außerdem ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.