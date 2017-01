Eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt, was den Deutschen im Leben am wichtigsten ist. An erster Stelle stehen bei den Befragten Familie und Partnerschaft mit 39 von 100 Punkten.

Hier sieht der Betreiber von Earthcity.de auch die Zukunft des Lebenskonzeptes: „Es gibt viele Facetten des digitalen Nomaden und ich denke eine Art Mix in der Mitte aus Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortungsbewusstsein, dass nicht jeder auch um die ganze Welt reisen muss um ortsunabhängig zu arbeiten, wird sich in Zukunft bei den meisten digitalen Nomaden durchsetzen.“

Notieren Sie die Liste mit fünf Kundennamen. Was fällt Ihnen, wenn Sie die Namen durchgehen, bei den Einzelnen auf Anhieb ein. Dem Emotional Leader fällt sofort ein, was dem jeweiligen Geschäftspartner am meisten Spaß im Leben oder im Business bringt. Das ist das Sesam-öffne-dich jeder Verhandlung.

Zwei junge Leute kommen zu Reinhard, er ist im Vorstand einer Volksbank tätig. Als Bauchmensch will er ihnen eine Freude machen. Damit hilft er dem jungen Paar. Die sind so dankbar, dass sie bald darauf zu ihm kommen und ihr ganzes Geld mitbringen: Sie vertrauen ihm. Er soll alles anlegen. Die größte Freude ist das Vertrauen des Kundens. Es ist mehr wert als Preis, Qualität und Leistung. Deshalb versuchen Sie auch als Kopfmensch Ihr Baugefühl zu aktivieren.

Niemand braucht einen Hammer. Aber viele einen Nagel in der Wand. So weit der Leitspruch. Das sollte man auch im Geschäftsalltag beherzigen. Wenn es um den Verkauf geht zum Beispiel. Eine Schuhverkäuferin sollte es nicht darum gehen, um jeden Preis ein Paar zu verkaufen. Sondern als Emotional Leader auch dem Kunden ein gutes Gefühl mitgeben. Dann kommt er wieder.

Wenn man Ihnen mit beruflichem Misstrauen begegnet, versuchen Sie die Gründe zu finden und reagieren Sie darauf. Sprechen Sie die Person darauf an. Vielleicht können Sie den Spieß sonst umdrehen. Seien Sie in jedem Fall so offen wie möglich - das schafft Vertrauen!

Kennen Sie den Unterschied? In vielen Führungsjobs gibt es die Gefahr, dass man es mit dem Spaß übertreibt, einfach zu viel davon haben will. Es gibt Gründe, wieso einige Manager zerrüttete Familien haben, Ehefrauen sich scheiden lassen, die Gesundheit leidet und die Kinder verhaltensauffällig sind. Wieso? Weil man sich selbst verarscht. Spaß muss gemanagt werden - bevor man eine Überdosis davon schnupft. Sonst nutzt er nicht.

Die Studie des Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt auch, dass die Anzahl der Digitalen Nomaden in den nächsten Jahren ansteigen könnte. Aber das Konzept des ortunabhängigen Arbeitens passt nicht nur auf das Profil von Selbstständigen. In den USA stellen immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern frei, von wo aus sie arbeiten wollen. Was in Deutschland auch als Telearbeit bekannt ist, könnte schon in naher Zukunft mit dem Lifestyle des digitalen Nomaden zusammenkommen. So ist man als Arbeitnehmer frei und doch gebunden.