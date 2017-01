Wie nun aber Gewissenhaftigkeit lernen? Veränderungen der Persönlichkeit sind aus Ursula Staudingers Sicht zwar möglich. Man müsse sich jedoch klarmachen: „Die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und auf sie reagieren, ist weder angeboren, noch über Nacht entstanden.

Sie hat sich in jahrelangen Wechselwirkungen zwischen meinen Erfahrungen, meiner Umwelt und dem, was ich an bestimmten genetischen Voraussetzungen mitbringe, entwickelt.“ Deshalb könne auch kein guter Vorsatz fürs neue Jahr einfach ungeschehen machen, was über Jahre hinweg gewachsen sei.