WirtschaftsWoche Coach: Wer sind Ihre Vorbilder?

Caro Daur: Meine Vorbilder sind meine Eltern. Klingt nach Klischee, aber ich kenne niemand anderen, der Probleme derart pragmatisch angeht. Meine Eltern sind sehr lösungsorientiert. Streit gibt es einfach nicht. Sie haben mir beigebracht, dass Konflikte sinnlos sind. Respekt und der richtige Umgang ist das Wichtigste, ob im privaten, oder im beruflichen. Meine Eltern haben mir die richtigen Werte vermittelt und mich in der Gewissheit aufwachsen lassen bedingungslos geliebt zu werden.

Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?

Definitiv: Have the courage to live a life true to you, not the life others expect of you. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als eine eigene Meinung und ein gefestigter Charakter, der loyal und emphatisch ,,tickt“.