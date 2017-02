Einstein und andere Naturwissenschaftler haben ihre größten Entdeckungen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren gemacht. Das hat einen Grund: In diesem Alter ist das Gehirn am leistungsfähigsten, weil sich das gesammelte Wissen optimal auf neue Herausforderungen anwenden lässt.

„Unsere fluide Intelligenz, also wie schnell wir etwas begreifen, nimmt ab einem Alter von 16 Jahren zwar ab“, sagt Gerhard Roth, Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie vom Institut für Hirnforschung an der Universität Bremen. Das Experten- oder Fachwissen, das in unserem Langzeitgedächtnis landet, wächst dagegen mit dem Alter. Stellt man sich die abnehmende fluide Intelligenz und die zunehmende sogenannte kristalline Intelligenz als Kurven vor, treffen sie sich in einem Alter zwischen 30 und 34 Jahren, wie Roth sagt.

Tatsächlich veröffentlichte Einstein im Jahr 1905 im Alter von 25 beziehungsweise 26 Jahren gleich fünf Arbeiten, eine davon beinhaltete die spezielle Relativitätstheorie. Roth: „Mit 70 hätte er das sicher nicht mehr geschafft.“