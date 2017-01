Doch wenn wir über unsere nationalen Grenzen hinwegschauen, sehen wir Gegenentwürfe zur tristen deutschen Politsphäre. Sei es der eigenwillige Schuhgeschmack der britischen Premierministerin Theresa May, der einen Hauch Selbstironie offenbart, oder der stilsichere und selbstbewusste Auftritt einer Michelle Obama.

Die First Lady brilliert im maßgeschneiderten pinken Cocktailkleid ebenso wie in einfach geschnittenen Jeans und im mondänen Abendkleid und trifft den Modegeschmack der durchschnittlichen Amerikanerin. Die Harvard Absolventin repräsentiert die unabhängige und unerschrockene moderne Frau ohne sich in braune Einheitskluft zu hüllen.

Die deutsche Politik braucht modische Vorbilder

Warum werfen deutsche Politiker wirklich jegliches Stilgefühl bei Amtsantritt über Bord? Gehört der schlechtsitzende Anzug zum Berufsbild, wie die Liebe zur Demokratie? Oder ist es gar verpönt gut gekleidet zu sein? Die deutschen Hoffnungsträger sollen sich zwingend internationale Vorbilder suchen, und auf gar keinen Fall Grünen-Vorsitzenden Anton Hofreiter kopieren, der trotz und nicht wegen seines Auftretens erfolgreich ist. Auch ein Politiker darf einen gut sitzenden Anzug tragen und öfter als einmal im Jahr zum Friseur gehen.