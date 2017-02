Nach der Beförderung

Wer sich unter eine Gruppe aufstrebender Berater und Banker mischt kann sicher sein: Eine Rolex ist mindestens vertreten. Die Marke, die schadlos die Umarmung durch Gangsterrapper übersteht, ist die gesuchte Allzweckwaffe im Arsenal des Managers. Das Modell Submariner ist so stilbildend, das sich über die Jahre zahlreiche Hersteller an der Gestaltung orientiert haben – manchmal zu sehr.

Die Oyster Submariner Date wird mehrheitlich in schwarz getragen. Die Ausführung in Grün trug den Zusatz Frogmariner und war besonders begehrt. Zur Swatchgroup gehört die Marke Certina, die sich mit ihren Modellen an den Einsteiger widmet. Die DS-Action weicht in der Summe der kleinen Unterschiede von dem Original für 8200 Euro klar ab – die maskuline sportliche Erscheinung ist hingegen die gleiche. Und auch für diese Taucheruhr gilt: Sie wird inzwischen selbstverständlich von Frauen getragen. Wer bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, dass ein Kollege mal einen genauen Blick aufs Zifferblatt werfen will, kann sich bei dem Hersteller Davosa die Produktpalette anschauen. Für etwas über 1000 Euro gibt es Modelle, die sich extrem am Vorbild Rolex orientieren.

Nur eines ist auf wenig ratsam: Im Urlaub in Asien oder beim Städtetrip nach New York eines der schnell auf der Straße angebotenen Fake-Modelle kaufen. Und schon gar keine, die eine Uhr für 100.000 Euro nachahmt, aber nur 150 Dollar kostet. Alle Kollegen, die schon mal bei einem Juwelier vor der Auslage standen, werden wissen, was Sie da angeblich haben und die Stirn runzeln. Es macht sicher keinen guten Eindruck, wenn man mehr Geld zur Schau stellt, als man tatsächlich hat oder eben auf Fälschungen zurückgreifen muss.

Wer sich ein wenig abheben will von den Kollegen, kann dies mit einem der zahlreichen Modelle aus der Gattung Fliegeruhr tun. Die heißen so, weil sie bestimmte Charakteristika aufweisen, die in der Frühzeit der Fliegerei wichtig waren. Das allerwichtigste für Piloten war zu Beginn, dass sie die Uhrzeit schnell und zuverlässig ablesen können. Große Uhren mit heute fast untragbaren Durchmessern waren nicht unüblich. Geblieben ist für die heutige modische Anlehnung das schwarze Zifferblatt und die weißen Zeiger und eine große Aufzugskrone, da die Uhren oft mit Handschuhen bedient wurden.

Was den Deutschen beim Online-Luxus-Kauf wichtig ist Zur Studie Fragestellung: Wie wichtig sind Ihnen folgende Faktoren beim Einkauf in einem Online-Luxus-Shop?

Quelle: McKinsey Verbraucherumfrage unter 550 Teilnehmern, Juni 2014

11 Prozent Eine Lieferung noch am gleichen Tag

17 Prozent Exklusiver Zugang zum Shop, den nur ausgewählte Kunden nutzen können

17 Prozent Eine persönliche Einkaufsberatung

20 Prozent Der Shop besitzt neben dem Online-Auftritt auch Ladenlokale, die ich vorher schon einmal besucht habe

25 Prozent Der Online-Shop bietet Newsletter-Abonnements oder redaktionelle Inhalte auf der Seite

38 Prozent Frühere Verfügbarkeit bestimmter Produkte als im Geschäft

46 Prozent Die Möglichkeit, das Produkt in zwei Größen zu bestellen und umzutauschen, falls es nicht passt

69 Prozent Exklusive Online-Angebote

69 Prozent Kostenlose Lieferungen

74 Prozent Komfortable Rückgabebestimmungen

Solche Fliegeruhren sind eine Domäne der maskulinen Marke IWC aus Schaffhausen. Die „Big Pilot’s Watch“ ist so ein Statement, das je nach Statur des Trägers sehr auffällig, aber auch passend aussehen kann. Die Optik der Instrumente aus Cockpits ist intakt – mit rund 10.000 Euro aber auch nicht mehr ganz Eine weitaus preiswertere Alternative sind Modelle aus dem Haus Stowa.

