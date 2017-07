Viele, gerade sehr junge Bewerber, beklagen, in einem Gespräch mit fünf oder mehr Personalern und potentiellen Kollegen gesessen zu haben. So berichtet einer: „Ich fand es manchmal komisch, wenn beim Bewerbungsgespräch 10 bis 15 Personen im Raum mit saßen, die einen nur beobachtet haben. Ich fühlte mich dadurch sehr unwohl und war noch aufgeregter.“

Andere beschwerten sich über das, was abgefragt wurde. Nämlich ging es in den meisten Fällen wenig um die Person an sich. So schildert eine Bewerberin: „In einigen Betrieben wurde beim Bewerbungsgespräch nur reines Wissen abgefragt. Man hat nicht versucht den Bewerber als Person kennen zu lernen. Ich finde, dass ein gutes kollegiales Verhältnis auf der Arbeit wichtig ist und man deshalb auch versuchen sollte, die Bewerber als Person kennen zu lernen.“