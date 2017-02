Eigenes Fitnessstudio – Reebok

Die US-Tochter von Adidas bleibt bei Mitarbeiter-Benefits in ihrem Element: Für die Angestellten stellt das Unternehmen ein eigenes Fitnessstudio bereit. " Es ist ok, sich eine Stunde am Tag für Fitness zu nehmen und man wird ermutigt, daran teilzunehmen", erklärt dazu ein Mitarbeiter auf Glassdoor.