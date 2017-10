Finanzinvestoren kaufen in Deutschland so viel wie nie. Was für Start-ups hilfreich ist, kann etablierten Unternehmen schaden. Die Fristads Kansas Group etwa hat Jahre gebraucht, sich von ihren Investoren frei zu strampeln.

Beteiligungsgesellschaften geben in Deutschland so viel Geld für Unternehmenskäufe aus wie noch nie. In diesem Jahr dürften nach Erhebungen des Branchenverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) deutsche Unternehmen für mehr als zehn Milliarden Euro an Finanzinvestoren gehen. "Wir erwarten ein Rekordjahr", bestätigt BVK-Geschäftsführerin Ulrike Hinrichs. In den ersten sechs Monaten haben sie mit fast 7,3 Milliarden Euro mehr Eigenkapital in Deutschland investiert als im ganzen Jahr 2016. Kredite, mit denen die Investoren einen großen Teil der Käufe finanzieren, sind dabei noch gar nicht eingerechnet. "Wir glauben, dass wir im zweiten Halbjahr die Grenze von zehn Milliarden Euro reißen werden."

Private Equity hatte noch vor einigen Jahren einen ziemlich miesen Ruf. "Heuschrecken" wurden die Investoren genannt. Skrupellose Unternehmen, die andere aufkaufen, auspressen und weiterverkaufen, wenn sie die hochtrabenden Renditeziele nicht oder nicht mehr erfüllen können. Kapitalismus von seiner schlechtesten Seite eben. Mit der Entwicklung der Start-up-Szene weltweit hat sich das Image gebessert: Junge Unternehmen mit guten Ideen brauchen eben Geld, um zu wachsen - und häufig reichen die Reserven der Gründer dafür eben nicht aus. Also müssen externe Geldgeber her. "Wir haben ein starkes Investitionsplus bei den großen Buy-outs und bei Venture Capital", sagte Hinrichs. Letzteres fließt mehrheitlich in die jungen Unternehmen.

Finanzierungen: Die größten Deals 2017 Soundcloud erhält 66 Millionen Euro Das Berliner Musikportal lancierte erst 2016 einen Bezahldienst, verliert aber weiterhin Geld. Im März erhielt Soundcloud umgerechnet 65,7 Millionen Euro. Das Geld kommt unter anderem von Investoren aus den USA und Großbritannien.

Bill Gates investiert in Researchgate Fast 50 Millionen Euro sammelte das Berliner Forschernetzwerk Researchgate ein, wurde in diesem Jahr bekannt. Die Stiftung von Bill Gates erhöhte ihre Anteile.

Millionen gegen Lungenkrankheit Anfang März erhielt Breath Therapeutics 43,5 Millionen Euro von Risikokapitalgebern aus Kalifornien, Belgien und den Niederlanden. Das Spin-off von Pari Pharma aus Starnberg arbeitet an einer Therapie gegen eine tödliche Lungenkrankheit.

Weltsparen verdoppelt Eigenkapital Das Berliner Fintech sucht für private Sparer das beste Zinsangebot. Dabei profitiert es von den Zinsunterschieden in Europa. Bislang vermittelte Weltsparen mehr als drei Milliarden Euro an Spargeldern. Nun will es zur ersten Anlaufstelle für Sparer und Anleger in Europa werden. Die Investoren glauben daran: Sie verdoppelten im Januar das Eigenkapital und gaben dem Gründer und CEO Tamaz Georgadze weitere 30 Millionen Euro.

Solaris erhält Hilfe aus Japan Ende 2015 ist die Solarisbank angetreten, um den App Store für die Finanzwelt zu bauen. Das Konzept kommt bei Investoren an: Im ersten Jahr nahm das Berliner Start-up zwölf Millionen Euro ein. Schon jetzt beschäftigt es 85 Mitarbeiter in sechs Ländern. Im März beteiligten sich Investoren mit 26,3 Millionen Euro, darunter die japanische SBI Group. Die Solarisbank will bald auch in Asien starten.

Wer viel Geld in ein Unternehmen investiert, erwartet natürlich einen Return on Investment und entscheidet deshalb oft bei der Strategie mit. Was bei einem Start-up, das vielleicht noch gar keine Strategie, sondern nur eine Idee hat, hilfreich sein kann, kann etablierten Unternehmen Probleme bereiten. Zumindest kann es länger dauern, bis sich ein Unternehmen von den Strategie-Entscheidungen seiner Investoren wieder befreit hat. Das hat die schwedisch-dänische Fristads Kansas Group am eigenen Leib erfahren. Der Hersteller von Berufsbekleidung hat eine recht bewegte Geschichte mit diversen Namenswechseln, Verkäufen und Übernahmen hinter sich, von denen sich das Unternehmen nunmehr seit zwei Jahren erholt. "Seit 1999 war das Unternehmen im Besitz von Private Equity-Firmen. In dieser Zeit lag der Fokus stark auf Synergien, weniger auf den Kunden und der Marke", sagt Anders Davidsson, CEO des Unternehmens. "Seit 2015 gehören wir wieder privaten Investoren und seitdem hat sich viel verändert: wir haben jetzt eine ganz klare Kundenorientierung, eine Perspektive", sagt er.

Die Fristads Kansas Group Historie 1925 wurde das Unternehmen Fristads in einem kleinen Dorf in Schweden gegründet, 1952 entstand in Dänemark das Unternehmen Kansas, das ebenfalls Arbeitskleidung herstellt. 1995 übernahm Fristads Kansas, allerdings blieben beide vorerst unabhängige Marken. Seit 1999 ist das Unternehmen in der Hand verschiedener private Equity-Firmen. 2003 wechselte das Unternehmen seinen Namen: Aus Fristads und Kansas wurde Kwintet

2005 übernahm die private Equity-Firma Industri Kapital das Unternehmen Kwintet – und nannte es wieder um: in Fristads Kansas Group.

Seit 2015 ist die Fristads Kansas Group wieder ausschließlich in Besitz von privaten Investoren.



Mitarbeiterzahl Der Konzern beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter.

Umsatz Der Konzern macht einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro im Jahr.

Niederlassungen Das Unternehmen hat Niederlassungen in 18 Ländern, sechs Entwicklungszentren und ist insgesamt in 24 Nationen präsent.

Nicht nur die Strategie habe sich seitdem geändert, auch die Arbeitsweise sei nun eine ganz andere. Das liege vor allem an den deutlich schlankeren Strukturen, die seit 2015 herrschen, wie Europachef Christian Peipers sagt, der bereits seit 2001 im Unternehmen ist. Die Mitarbeiter hätten nun mehr Eigenverantwortung, die Länderniederlassungen seien dezentral strukturiert, die Hierarchien flacher. Chef Davidsson will weniger Reportings und weniger Powerpoint-Folien. Mit Erfolg, wie er sagt. "Bei den Mitarbeitern spüre ich deutlich mehr Energie und Enthusiasmus – da hat sich in den vergangenen drei Jahren, die ich im Unternehmen bin, einiges zum Guten verändert", sagt er. Auch für umfangreiche Nachhaltigkeitsprogramme ist Zeit und Geld da, seit dem das Unternehmen wieder in privater Hand ist. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Vergangenheit ist laut Davidsson vor allem die: Groß sein ist nicht wichtiger als flexibel zu sein. "Wir sind jetzt freier, aber auch fokussierter auf den Kunden", ergänzt Peipers. Ohne eine gute Zusammenarbeit mit dem funktioniere es nicht. "Unsere Kunden nehmen uns direkt in die Pflicht. Wenn ein Mitarbeiter sich beschwert, dass das Lager leer ist oder seine Jacke nicht wasserabweisend, steht der Einkäufer bei uns auf der Matte." Neuer Name als Zeichen der Neuausrichtung Nachdem nun die Strategie umgestellt ist, soll die Neuausrichtung auch nach Außen für alle sichtbar werden. "Jetzt positionieren wir noch die Marke neu, um unsere einzelnen Marken größer und profitabler zu machen – allerdings über einen längeren Zeitraum", sagt Davidsson. Ab 2018 soll die Arbeitskleidung in Deutschland und Dänemark unter dem dort gängigen Label „Kansas“ vertrieben werden. In Schweden, Österreich, Finnland, Polen, den Benelux-Ländern und der Schweiz werde Kleidung unter dem Label „Fristads“ vertrieben, was dort Synonym für Arbeitskleidung stehe.