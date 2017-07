Oliver Bludau ist Gründer von www.foxem.net, einer webbasierten Plattform, auf der Unternehmen ihre Herausforderungen, Fragen und Probleme offen oder vertraulich an die Crowd adressieren können. Bludau hat in den vergangenen 20 Jahren bereits 19 Unternehmen in den verschiedensten Branchen gegründet, geleitet und zum Erfolg geführt – in der Finanzbranche, im Maschinenbau, in der Fitness- und Freizeitindustrie und im Online Business. Ab Sommer 2017 teilt er sein Wissen u.a. an der Harvard Business School. Als Entrepreneur, Investor und Umsetzer leitet er zudem Bennet & Levi, ein Panel aus sechs erfahrenen Unternehmern, die Freude an der Umsetzung ausgewählter Ideen haben.