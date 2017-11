Für Europa ist der Wetterindex NAO entscheidend. Er misst den Luftdruckunterschied zwischen den Islandtiefs und den Azorenhochs auf dem Nordatlantik. Ist der NAO-Index positiv, wird das Wetter in Europa mild und feucht. Bei stark negativen NAO-Werten sind kältere Winter und geringere Niederschläge zu erwarten. 2010 etwa, als der NAO bei minus 2 Punkten notierte, verdorrte das Getreide – und der Weizenpreis an der Terminbörse Matif verdoppelte sich. Aktuell liegt der NAO bei minus 0,6. Für Investoren ist das Signal nicht klar genug. Ohnehin sind Wetten mit Lebensmitteln ethisch umstritten, Zertifikate auf Weizen bieten nur noch wenige Banken an.

Mehr Erfolg ohne schlechtes Gewissen versprechen Energiewetten, machbar mit Realtime-Daten aus dem Stromnetz, die Aufschluss über das aktuelle Stromangebot geben. Dienstleister wie die amerikanische Genscape pachten bei Bauern Wiesen- oder Ackerstücke nahe von Kraftwerken und platzieren dort Geräte, die die elektromagnetischen Felder der Stromleitungen messen. So verschafft sich das US-Unternehmen etwa Einblick in die Stromproduktion des Kohlekraftwerks Moorburg in Hamburg. Anders als RWE stellt Vattenfall, Betreiber von Moorburg, seine Daten nicht ins Internet.