Die anstehende Berichtssaison für das zweite Quartal muss große Fußstapfen füllen: In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Gewinne so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr, schätzt JP Morgan Chase & Co. Gestützt von nachlassenden politischen Risiken und stärkeren Volkswirtschaften sorgte dieses Ergebnis dafür, dass das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für den europäischen Auswahlindex Euro Stoxx 50 auf Sicht von zwölf Monaten von dem Tief im Dezember um 7,4 Prozent anzog. Da sich die Aktien verteuert haben, ist nach Einschätzung von Investoren ein weiteres solides Quartal entscheidend, damit die Marktgewinne seit Jahresbeginn gehalten werden können.

„Wir sind überzeugt, dass der europäische Markt Raum nach oben hat, doch das Gros muss nun von einer Belebung der Gewinne kommen“, sagt Marcus Morris-Eyton, Fondsmanager bei Allianz Global Investors. „Die Bewertungen in Europa sind jetzt auf absoluter Basis wahrscheinlich fair - das bedeutet, dass die Gewinne nun wichtiger sind als zu anderen Zeitpunkten im Zyklus.“