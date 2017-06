New YorkDie besten Erträge gibt es nicht unbedingt bei den riskantesten Aktien, sondern bei den risikofreiesten Anleihen. Doch ohne Hebelwirkung sind diese nicht zu erreichen. Diese Philosophie verhalf dem Asgard Fixed Income Fund in den letzten zwölf Monaten zu einem Ertrag von 19 Prozent. „Das ist der Kern unserer Strategie“, sagte Morten Mathiesen, leitender Anlageberater für Moma Advisors in Kopenhagen, in einem Interview mit dem Nachrichtendienst Bloomberg. „Die besten risikobereinigten Erträge gibt es eigentlich bei Low-Vol-Geschäften“.

Die Zinsen in Europa sind weiterhin niedrig, teilweise sogar negativ. Da sich die Europäische Zentralbank langsam in Richtung Verringerung ihrer geldpolitischen Impulse bewegt, sind die Risiken für Anleiheinvestoren hoch. Doch Mathiesen, der den Fonds berät, ignoriert weitgehend die Richtung der Zinsen.