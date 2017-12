BerlinDas deutsche Biotechunternehmen Qiagen wechselt von der US-Hochtechnologiebörse Nasdaq an die New York Stock Exchange (Nyse). Die Übertragung des Handels der Aktien an die Nyse solle um den 10. Januar 2018 herum vollzogen werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bis dahin würden die Anteilsscheine weiterhin an der Nasdaq gehandelt.