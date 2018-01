So spotteten amerikanische Medien im Dezember über den kleinen börsennotierten Zigarrenhersteller Rich Cigars aus Miami, dessen unternehmerischer Ehrgeiz plötzlich nicht mehr für den Tabak glühte und der fortan nur noch für das Bitcon-Business brennen will. Schnell hopste die Aktie in die Höhe, blieb allerdings weit entfernt von ihren historischen Hochs.

Händler und Makler an der Börse Düsseldorf haben vor ein paar Tagen den Begriff „Bitcoin-Boom“ zum Unwort des Jahres 2017 gewählt. Begründung: Das Reizwort kann wirtschaftliche Aktivität vortäuschen, wo keine ist. Es reicht manchmal schon, die Begriffe Bitcoin oder Blockchain in den Unternehmensnamen einzubauen, um den Aktienkurs deutlich klettern zu lassen. Das tun sogar Firmen, die eigentlich Eistee oder Zigarren hergestellt haben.

Kräftig auf den Putz haute auch das US-Biotech-Unternehmen Bioptix, das sich bereits im Oktober 2017 lautstark in Riot Blockchain umbenannte. Zuvor hatte sich der ehemalige Biotech-Wert noch seiner Patente und Kompetenzen in der Tiermedizin gerühmt. Auch hier konnten sich die Aktionäre über einen Kurssprung direkt nach dem verkündeten Kurswechsel freuen.

Der Trick, mit formellen Ad-hoc-Mitteilungen die eigene Aktie nach oben zu bewegen, erinnert an die wilden Zeiten des Neuen Marktes in Deutschland. Damals – Ende der 1990er-Jahre – veröffentlichten boomende Börsenneulinge gern profane Unternehmensnachrichten, die gar nicht ad-hoc-pflichtig gewesen wären, nur um das Investoreninteresse zu entfachen. Viele Werte des Neuen Marktes erlebten nur ein kurzes Strohfeuer. Dabei nutzten nicht nur technologieintensive Unternehmen den Nimbus des neuen Börsensegments, selbst Unternehmen der Old Economy schlüpften in den kleidsamen Mantel der New Economy, etwa ein Seniorenheimbetreiber mit Namen Refugium.

Dieses guerillahafte Namensmarketing erlebt angesichts der Popularität digitaler Währungen eine Renaissance. An der Düsseldorfer Börse, die den Bitcoin-Boom zum Unwort gekürt hat, nutzen einige Unternehmen ebenfalls die Strahlkraft der geheimnisvollen Technologie hinter dem Phänomen. Etwa die Advanced Blockchain AG, die bis Oktober 2017 noch BrainCloud AG hieß.

Für Furore sorgte auch das zuvor kaum bekannte Hamburger FinTech-Unternehmen Naga, das im Juli im Wachstumssegment Scale an der Deutschen Börse startete. Naga betreibt eine Plattform für Wertpapierhandel im Stil eines sozialen Netzwerks oder verwaltet digitales Geld, das in den virtuellen Welten von Computerspielen zum Einsatz kommt. Als Großaktionär ist der chinesische Beteiligungskonzern Fosun an Bord.

Bitcoin statt Eistee

Nach der Erstnotiz des kräftig überzeichneten Börsengangs schoss die Naga-Aktie erst in die Höhe, nur um kurz darauf wieder abzustürzen. Die Zweifel des Kapitalmarkts konterten die Investor-Relations-Experten jedoch geschickt mit einer Ad-hoc-Mitteilung, wonach das Unternehmen an einer digitalen Geldbörse arbeite, mit der Kunden Krypto-Währungen kaufen und aufbewahren können. Dabei war das Projekt bereits andeutungsweise im Börsenprospekt veröffentlicht worden. Wie auch immer, die Naga-Aktie liegt jetzt wieder hübsch im Plus.