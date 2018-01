Die Nachfrage ist zuletzt sogar so hoch gewesen, dass die Koreaner an ihren Börsen bis zu 30 Prozent mehr für die virtuellen Münzen zahlen mussten als die Anleger auf anderen Märkten. Schon diese sogenannte „Kimchi-Prämie“, benannt nach der berühmten koreanischen Essensbeilage aus scharf eingelegtem Weißkohl, stieß der Regierung übel auf. Noch schlimmer waren die zahlreichen Meldungen über Betrugsfälle, bei denen unbescholtene Anleger abgezockt wurden.

Vergangene Woche ordnete eine von der chinesischen Zentralbank geleitete Task Force einen ordentlichen Rückzug der chinesischen Minen aus ihrem Geschäft an. Im Reich der Mitte werden momentan fast 80 Prozent aller neuen digitalen Münzen erzeugt, hat die in New York ansässige Marktforschungsfirma Chainalysis errechnet. Eine Frist für den Rückzug der Miner aus China gibt es jedoch offenbar nicht.

Im günstigsten Fall eifert Südkorea letztlich dem Nachbarn Japan nach. Dort versucht die Regierung mit einer frühen Regulierung von Börsen und Währungen die Innovationswelle so zu lenken, dass die Banken des Landes die globalen Trends mitbestimmen. Im schlechtesten Fall schließt sich Südkorea der Haudrauf-Mentalität Chinas an, wo die Behörden den Bitcoin-Boom spekulierender Privatleute mit harten Verboten brechen wollten. Schon vor einem halben Jahr wurde der Handel mit der umstrittenen Digitalwährung verboten.

Für die Kryptowährung ist Südkorea nach Japan und den USA der drittgrößte Markt. Bei Ether, der Währung des Ethereum-Konsortiums, führt das Land laut dem amerikanischen Technikmagazin Technology Review Ende 2017 mit einem Handelsanteil von 33 Prozent sogar die Liga der Umschlagplätze an. Daher beobachten die Investoren sehr genau, mit welch drakonischen Mitteln Südkoreas Regierung den Wildwuchs zähmen will.

Den südkoreanischen Banken ist der Handel mit Bitcoin und Co. schon seit längerem verboten. Anfang der Woche kündigte die Regierung nun an, sechs Banken zu inspizieren. Besonders interessiert sind die Behörden an virtuellen Konten der Börsen bei Banken. Die Aufseher wollen damit nicht nur den Boom bremsen, sondern auch Geldwäsche unterbinden. Der Experte Oh Jeong-keun, Professor an der südkoreanischen Konkuk Universität, warnte kürzlich in der Korea Times, dass Südkorea die virtuellen Währungen noch stärker eingrenzen werde. Das genaue Ausmaß der Maßnahmen ist noch nicht absehbar.