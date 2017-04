TokioDie politischen Unsicherheiten schlagen den Anlegern an den Asien-Börsen aufs Gemüt: Neben dem aktuellen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ließ auch die anstehende Präsidentenwahl in Frankreich die Investoren vorsichtig agieren. Der Index der wichtigsten asiatischen Börsen außerhalb Japans verlor 0,56 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio legte leicht um 0,07 Prozent auf 18.432 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index notierte nahezu unverändert bei 1471 Zählern.

Anleger dürften sich wohl bald auf die Zahlen der Unternehmen konzentrieren, sagte Analyst Yutaka Miura von Mizuho Securities. Die Bilanzen werden Ende des Monats erwartet. In China gab der Index der Börse in Shanghai knapp ein Prozent nach. Es war der vierte Tag in Folge mit Verlusten. Anleger sorgen sich über schärfere Regulierungsvorschriften.