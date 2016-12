SingapurDie Börse in Tokio hat am Freitag ihren Handel 2016 mit einem Jahresplus beendet. Am letzten Handelstag verlor der Nikkei für 225 führende Werte zwar 30,77 Punkte oder 0,16 Prozent. Er schloss damit bei 19.114 Punkten. Auf das Jahr gesehen legte der Index aber um 0,42 Prozent zu – es war das fünfte Jahresplus in Folge.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,52 Prozent zu. Asiens Börsen außerhalb Japans können damit voraussichtlich auf ein gewinnträchtiges Jahr mit einem Plus von 3,8 Prozent zurückblicken, trotz politischer Schocks wie dem Brexit-Votum in Großbritannien und der unerwarteten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.