In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftboom haben sich Anleger in Asien am Freitag mit Aktien eingedeckt und die Börsen auf Höhenflug geschickt. Bei den Einzelwerten verlor der Stahlkonzern Kobe Steel erneut deutlich.