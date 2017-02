FrankfurtDer Dax wird nach Berechnung von Brokern und Banken am Dienstag schwächer eröffnen. Am Montag war er um 1,2 Prozent auf 11.509,84 Punkte gefallen. Aus dem Leitindex lässt sich die Münchener Rück in die Bücher schauen. Zudem legen der Maschinenbauer Gea und Jenoptik ihre Bilanzen des vergangenen Quartals offen. Auf internationaler Seite folgen im Tagesverlauf unter anderem die Ergebnisse von Disney, BNP Paribas, General Electric und GM.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Montag nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgeweitet. Der Dow Jones und der Nasdaq beendeten die Sitzung jeweils 0,1 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent.