DüsseldorfVor einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten und der EZB-Sitzung am Donnerstag werden sich die Anleger nach Einschätzung von Börsianern am Mittwoch nur vereinzelt aus der Deckung wagen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung leichte Abschläge voraus. Auf vorbörslichen Handelsplattformen lag der deutsche Aktienindex Dax am Mittwochmorgen leicht im Minus bei 11.928 Punkten. Schon am Dienstag hatte der Dax bei geringen Umsätzen mit 11.966 Punkten kaum verändert geschlossen.

Im Fokus stehen am Mittwoch erste Daten vom US-Arbeitsmarkt im Februar. Die am Nachmittag erwartete Statistik des privaten Dienstleisters ADP gibt einen Vorgeschmack auf die amtlichen Daten am Freitag. Von Reuters befragte Analysten rechnen im Schnitt mit einem Zuwachs von 190.000 neuen Stellen.