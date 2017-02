Auch an der Wall Street waren die Kurse am Mittwoch kaum vom Fleck gekommen: Der Dow-Jones - und der Nasdaq-Composite gingen mit einem mageren Plus von je 0,2 Prozent aus dem Handel, während der S&P500 -Index nahezu unverändert blieb.

Frankfurt„Die Unsicherheit im Superwahljahr 2017 überschattet alles andere“, sagte ein Händler. Hinzu kämen wachsende Zweifel am Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Am Mittwoch hatte der Dax 0,1 Prozent im Minus bei 11.543,38 Punkten geschlossen.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Donnerstag 0,5 Prozent niedriger. In Shanghai lagen die Kurse leicht im Plus.