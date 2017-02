FrankfurtAm Dienstag hatte der deutsche Leitindex unterstützt von den steigenden US-Börsen 0,3 Prozent auf 11.549,44 Punkte zugelegt. Anleger dürften ihre Aufmerksamkeit der anhaltenden Flut an Firmenbilanzen widmen.

An der Wall Street hatten sich die Börsen am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones und der Nasdaq-Composite hatten je 0,2 Prozent höher geschlossen. Der S&P500 -Index ging kaum verändert in den Feierabend. Der Dow-Jones und der Nasdaq-Composite hatten zuvor zeitweise neue Allzeithochs erreicht.