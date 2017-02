Aus dem Kleinwerteindex SDax legt der Autozulieferer Bertrandt seine Quartalsbilanz vor. Anleger dürften auch die zurückgenommene 143 Milliarden Dollar schwere Offerte von Kraft Heinz an Unilever genau unter die Lupe nehmen.

Händler rechneten mit einem vergleichsweise ruhigen Handel, da die Börsen an der Wall Street wegen des Feiertags President's Day geschlossen bleiben. In New York hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.