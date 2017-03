FrankfurtAnleger treten am Montag den Rückzug an. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Bankern und Brokern im Minus eröffnen. Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn notiert der Leitindex 0,2 Prozent schwächer. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent tiefer bei 12.027 Punkten geschlossen.

Im Fokus steht die Deutsche Bank, die abermals einen Befreiungsschlag versucht und rund zehn Milliarden Euro bei Aktionären einsammeln will. Vorstandschef John Cryan kündigte eine Kapitalerhöhung und einen Börsengang der Vermögensverwaltung an. Zudem soll die unverkäufliche Postbank wieder voll ins Privatkundengeschäft integriert werden. In der Autobranche blicken Anleger auf die Übernahme von Opel durch PSA Peugeot Citroen.