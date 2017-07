Frankfurt/DüsseldorfEine Zinsänderung durch die EZB erwarten Experten zwar heute nicht erwartet, aber die Europäische Notenbank könnte einen Mini-Schritt in Richtung Eindämmung der Geldflut wagen. Schon am Mittwoch hatten sich die Anleger mit Blick auf die EZB-Ratssitzung zurückgehalten. Der Dax hatte 0,2 Prozent auf 12.452 Zähler zugelegt. Banken und Broker sagen für die heutige Markt-Eröffnung leicht steigende Kurse voraus,

Derweil nimmt die Bilanzsaison auch hierzulande mit den Zahlen von SAP Fahrt auf. Die Softwareschmiede legte am Morgen Quartalsergebnisse vor. Europas größter Softwarehersteller SAP ist nach einem starken Umsatzplus im zweiten Quartal etwas optimistischer. Weil der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 5,78 Milliarden Euro überraschend stark anzog, traut sich der Dax-Konzern nun auch auf Jahressicht etwas mehr zu, wie SAP am Donnerstag mitteilte.

Daneben standen einige Bilanzen von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe auf den Terminkalendern.

In New York hatten die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgeweitet: Der Dow-Jones ging mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite und der S&P 500-Index gewannen je 0,6 Prozent und erreichten Rekordstände.