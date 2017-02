Bild vergrößern Der Freitagshandel beginnt ruhig. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Die US-Börsen sind am Freitag schwächer in den Handel gestartet als in den Tagen zuvor. Insbesondere der finanzpolitische Kurs der neuen US-Regierung drückt die Kurse. Besonders gefragt waren dagegen Kraft-Heinz-Aktien.