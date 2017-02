Bild vergrößern Nicht jeden Tag kann es weiter raufgehen. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Nach einem Vortag erneuter Rekorde büßen die US-Börsen am Mittwoch an Schwung ein. Leichte Verkäufe bestimmen den Markt. Die Anleger warten auf die Fed-Protokolle, in der Hoffnung auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik.