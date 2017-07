New YorkDie Investoren an der Wall Street suchen nach den jüngsten Kursanstiegen an den Börsen nach weiteren Kaufimpulsen und nehmen daher die Bilanzen der Unternehmen verstärkt unter die Lupe. „Investoren werden heute eine Menge zu knabbern haben, weil mindestens zwölf größere Firmen Einblick in ihre Bücher geben“, sagte Peter Cardillo von First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 21.660 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,4 Prozent zu auf 2478 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte dagegen 0,1 Prozent im Minus bei 6406 Stellen.