New YorkDie US-Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 6367 Punkten. Die guten Zahlen von Netflix vor wenigen Tagen animierten Anleger weiter dazu, sich bei Technologiewerten zu engagieren, sagte Analyst Adam Sarhan von 50 Park Investments. Sollten Branchenschwergewichte wie die Google-Mutter Alphabet, Facebook oder Amazon in der kommenden Woche nachziehen, wandere noch mehr Geld in den Sektor.

Die Zwischenberichte anderer US-Konzerne fielen dagegen gemischt aus, so dass der Dow-Jones-Index der Standardwerte nahezu unverändert bei 21.578 Punkten eröffnete - dennoch ein neuer Höchststand. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2465 Zähler.