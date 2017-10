New YorkDie Aussicht auf Steuersenkungen hat die Wall Street am Freitag auf neue Rekordwerte getrieben. Sinkende Steuern seien positiv für den Markt, sagte der Chefstratege des Finanzhauses Wunderlich Securities in New York, Art Hogan. „Wir haben zudem mehr gute als schlechte Nachrichten bei den Gewinnen der Unternehmen“, ergänzte er mit Blick auf die Quartalsbilanzen.

Der US-Senat hat den Weg zu den von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuersenkungen freigemacht. Die Republikaner können das Budget nun mit ihrer eigenen Mehrheit verabschieden. Es gilt allerdings nicht als sicher, dass Trump die Unterstützung sämtlicher republikanischer Senatoren erhält.