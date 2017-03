New YorkDie New Yorker Börsen sind am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Angesichts der zunehmenden Erwartung, dass die Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche die Zinsen anheben werde, wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung, sagte Volkswirt Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem per Twitter geringere Preise für Medikamente und mehr Konkurrenzkampf in der Branche an, was die Pharmawerte belastete.

Zudem hielt die Verunsicherung über seine weiteren Pläne an, da Trump noch immer Details der angekündigten Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben schuldig blieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor in den ersten Minuten 0,2 Prozent auf 20.923 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 0,3 Prozent auf 2368 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab ebenfalls 0,3 Prozent auf 5833 Punkte nach.