New YorkWegen der anstehenden Zinsentscheidung der Notenbank Fed scheuten Investoren an der Wall Street allerdings größere Engagements. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu 0,6 Prozent zu. Amazon, Apple & Co., deren Kursverluste den Börsen am Montag weltweit zugesetzt hatten, gewannen jeweils mehr als ein Prozent.

Gefragt waren auch Finanzwerte, nachdem die US-Regierung Pläne zur Lockerung der staatlichen Regulierung vorgelegt hat. Citigroup, JP Morgan und Goldman Sachs zogen daraufhin um bis zu 1,5 Prozent an.