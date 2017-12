New YorkDer Dow Jones und der S&P500 legten ein und 0,8 Prozent auf 24.475 und 2662 Punkte zu. Damit markierten sie neue Rekordhochs. Der Nasdaq-Composite gewann 0,7 Prozent auf 6898 Punkte, womit er noch knapp unter der Bestmarke von 6914 Zählern blieb.

„Zwar ist das noch nicht ganz durch, aber der Markt will einfach, dass es passiert“, sagte ein Händler in New York. Am Wochenende hatte der Senat die Pläne mit der Mehrheit der Republikaner verabschiedet. Nun muss dieser Entwurf noch mit dem vom Repräsentantenhaus - auch dort verfügen die Republikaner über eine Mehrheit - verabschiedeten Werk abgeglichen werden, ehe Donald Trump die Steuerreform unterschreiben kann. Der US-Präsident will das noch vor dem Jahresende tun.