New YorkAn der Wall Street haben sich die Anleger zu Handelsbeginn am Donnerstag bedeckt gehalten. Wie in Europa waren die Umsätze sehr gering, so dass schon kleinere Orders die Kurse verzerren konnten. Zweifel über die Nachhaltigkeit der Rally nach der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten hatten zur Wochenmitte die Kurse belastet.

Auch der S&P500 und Nasdaq-Composite kamen zu Handelsbeginn kaum vom Fleck. Die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen in etwa wie erwartet aus.

Der Dow-Jones-Index hat im laufenden Jahr knapp 14 Prozent zugelegt und damit etwa doppelt so viel wie der Dax. Dabei ist die Rally am Adidas -Rivalen Nike vorbeigegangen: Die Titel des Sportartikelherstellers haben 2016 mit rund 20 Prozent so viel wie kein anderer Dow-Wert verloren. Adidas stehen dagegen wie schon 2015 im Dax mit einem Plus von über 60 Prozent unangefochten an der Spitze. Zweischwächster Dow-Wert ist Coca-Cola mit einem Minus von rund fünf Prozent.