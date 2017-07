New YorkDie Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, signalisierte angesichts der robusten Konjunkturentwicklung eine Fortsetzung ihres Kurses behutsamer Zinserhöhungen und dämpfte damit Sorgen vor einer kräftigeren Eindämmung der Flut an billigen Geldes. Zudem stellte sie laut eines vorab veröffentlichten Textes einer Rede vor einem Kongressausschuss in Aussicht, dass die Federal Reserve wahrscheinlich noch dieses Jahr mit dem Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen werde. Yellens Festhalten am bisherigen Kurs ermutigte die Anleger.

Analyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial warnte aber, dass es am Markt weiter unruhig zugehen dürfte. Die innenpolitischen Unsicherheiten in den USA wie etwa die Russland-Affäre um Präsident Donald Trump könnten immer wieder für Gegenwind sorgen. Die Affäre war am Dienstag wieder hochgekocht mit der Veröffentlichung eines E-Mailverkehrs, in dem sich Trumps Sohn erfreut über die Aussicht gezeigt hatte, angeblich von Russland belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhalten zu können.