Bild vergrößern Vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag ist an der New Yorker Börse weniger los. Bild: AP

Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank hat am Dienstag auch die New Yorker Börsen gebremst. Außerdem warten Anleger ab, weil am Freitag dieser Woche drei US-Großbanken Quartalszahlen vorlegen.