New YorkDie US-Börsen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer sagten, die Wahlschlappe der britischen Premierministerin Theresa May spiele nur eine untergeordnete Rolle. Investoren achteten stärker darauf, was US-Präsident Donald Trump an Gesetzen umsetzen könne, vor allem bei der geplanten Steuerreform, erläuterte Steve Blitz, Chefökonom beim Analysehaus TS Lombard in New York.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent im Plus bei 21.224 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,17 Prozent auf 2438 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann auch 0,17 Prozent auf 6332 Stellen und markierte zeitweise ein neues Rekordhoch.