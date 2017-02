New YorkDie Wall Street ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Marktteilnehmer sagten, viele Börsianer hielten sich vor der Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Bankenausschuss des Senats zurück. Es wird mit Hinweisen zum Timing künftiger Zinserhöhungen gerechnet. Zuletzt hatte die Fed drei Schritte nach oben für dieses Jahr signalisiert. Derzeit taxierten Händler die Chance für eine Zinserhöhung im März aber nur auf 17 Prozent. Die Notenbank könnte geneigt sein, noch zu warten, um mehr Klarheit über die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu bekommen.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten lag kurz nach Handelsbeginn 0,08 Prozent im Minus bei 20.394 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 0,11 Prozent auf 2325 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,15 Prozent auf 5755 Stellen. Am Montag hatte die Wall Street noch neue Rekordstände verzeichnet.