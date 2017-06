New YorkInvestoren an den US-Börsen gingen fest davon aus, dass die Federal Reserve zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins anheben wird, und zwar auf die Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Gespannt warteten sie auf Signale, was die nächsten Schritte sein könnten.

Spekulationen auf mehrere Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr erhielten allerdings einen Dämpfer durch neue Konjunkturdaten: Im Mai schwächte sich die Inflation ab, und die Einzelhandelsumsätze gingen zurück. Im Fokus der Märkte stand zudem die Frage, ob Fed-Chefin Janet Yellen Details zur geplanten Reduzierung der stark aufgeblähten Bilanzsumme bekanntgeben wird. Der Notenbankentscheid wurde gegen 20.00 Uhr (MESZ) erwartet.