Die US-Börsen sind am Mittwoch auf der Stelle getreten. Die Anleger hielten sich vor der Amtseinführung des künftigen Präsidenten Donald Trump am Freitag zurück, sagten Analysten. Auch vor der Rede von Notenbankchefin Janet Yellen am Abend wagten sie sich nicht weit aus der Deckung. Von ihr erhoffen sie sich Hinweise, ob die von Trump angekündigten Konjunkturimpulse aggressivere Zinserhöhungen nötig machen. Ermutigende Signale kamen erneut von US-Großbanken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bei 19.821 Punkten nur minimal. Der breiter gefasste S&P-500 notierte 0,1 Prozent fester. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,2 Prozent vor auf 5548 Stellen. „Es herrscht eine große Verunsicherung am Markt, was die Umsetzung von Trumps politischen Plänen betrifft“, sagte Analyst Quincy Krosby vom Broker Prudential Financial. „Aber der Markt scheint dem künftigen Präsidenten auch einen Vertrauensvorschuss einzuräumen.“