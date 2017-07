New York US-Anleger haben sich am Montag zurückgehalten. Vor der Veröffentlichung wichtiger Quartalszahlen in dieser Woche wollten sie keine eindeutige Position einnehmen. Der US-Markt sei derzeit nicht billig, sagte Analyst Phil Guarco von JP Morgan Private Bank. Deshalb wollten Investoren prüfen, ob die hohen Bewertungen auch gerechtfertigt seien, weshalb den Bilanzen eine wichtige Rolle zukäme.

Der Dow-Jones-Index kam mit 21.634 Punkten auf ein Minus von wenigen Punkten gegenüber Freitag. Vor dem Wochenende hatte der Standardwerte-Index ein neues Allzeithoch markiert bei 21.682 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P-500 notierte bei 2458 Zählern nahezu unverändert. Lediglich der Index der Technologiebörse Nasdaq legte zu, um 0,4 Prozent auf 5858 Stellen. Für die Tech-Titel ist es der siebte Tag in Folge mit einem Kursplus. In Europa gaben Aktien leicht nach, der Dax gab die 12.600er-Marke frei und notierte mit 12.596 Punkten 0,3 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 gab 0,2 Prozent nach auf 3518 Punkte.