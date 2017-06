Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, kramt die Börse in der Türkei eine 20 Jahre alte Idee hervor: Der wichtige Börsenindex, der am 13. Juni die Marke von 100.000 Punkten erklomm, soll durch das Streichen der letzten beiden Ziffern für Investoren attraktiver werden.

Tugberk Citilci, Analyst in Istanbul, glaubt an den Effekt dieser Maßnahme: „Schritte solcher Art können das Interesse an türkischen Aktien anfachen, in dem das Anstiegsmomentum durch frische Preisgestaltung beschleunigen. Basierend auf Studien zum Behavorial Finance kann sich das auf das Anlageverhalten ähnlich auswirken wie ein Aktiensplit.