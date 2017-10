Die Unsicherheit an den Märkten wächst: Die Aktienindizes notieren auf oder Nahe ihrer Rekordhochs. Gerade erst hat der Dax die Marke von 13.000 Punkten überwunden – das erste Mal in seiner Geschichte. Die Bewertungen deutscher aber vor allem amerikanischer Aktien sind nicht mehr günstig, wenn auch nicht überteuert. Getrieben wurde die Rally, die mittlerweile in ihrem neunten Jahr läuft, von der Geldpolitik der weltweiten Notenbanken. Und genau die bereitet Anlegern mehr und mehr Sorgen.

Die deutsche Finanzbranche ist sich geschlossen darüber einig (92 Prozent), dass sich Blasen an den europäischen Finanzmärkten durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gebildet haben oder bilden werden, wenn die EZB diese Politik fortsetzt. Das hat eine aktuelle Umfrage des Center for Financial Studies, einem Forschungsinstitut der Goethe-Universität in Frankfurt, ergeben. Auch politische Risiken bereiten Investoren zusehends Sorgen. Diese halten immerhin 79 Prozent der im „European Senior Fixed-Income Investor Survey“ der Ratingagentur Fitch für hoch. Die Märkte steigen trotzdem weiter.