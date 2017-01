TokioNachdem die anderen asiatischen Börsen bereits am Vortag mit guten Werten ins Jahr gestartet warnen, zog die Tokioter Börse am Mittwoch ebenfalls an. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgten positive globale Konjunkturdaten, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte gegen Mittag 2,2 Prozent höher bei 19.529 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 2,2 Prozent. Er lag bei 1552 Punkten.