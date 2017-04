TokioAnleger an den asiatischen Börsen zeigten sich nach dem US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der vergangenen Woche weiter verunsichert. Zudem trieb Investoren die Lage in Nordkorea um. Südkorea rechnet in den kommenden Tagen wegen des Geburtstages des Staatsgründers mit "weiteren Provokationen" des Nordens. Nordkorea begeht solche Ereignisse oftmals mit einem Test seines Atom- und Raketenprogramms.

In Tokio fiel der Nikkei-Index 0,27 Prozent auf 18.747 Punkte. Händler machten auch einen stärkeren Kurs des Yen zum Dollar für die Verluste verantwortlich. Der südkoreanische Kospi-Index gab 0,4 Prozent nach, das MSCI-Barometer asiatischer Werte ohne Japan tendierte 0,3 Prozent schwächer. Die Börsen in Hongkong und Shanghai verbuchten ebenfalls Verluste. Hier gehörten Unternehmen aus dem Energiesektor zu den größten Verlierern. Einem Insider zufolge schickte Chinas Zollbehörde mit Kohle beladene Schiffe aus Nordkorea zurück und setzt damit einen Importbann um.