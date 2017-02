TokioDie Aktienbörse in Tokio hat am Mittwoch zugelegt. Die Yen-Schwäche zum Dollar trieb vor allem Papiere exportorientierter Unternehmen an. Allerdings warteten die Investoren mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump. Viele Anleger hegen die Hoffnung, dass er Details zu seinen Ankündigungen bekannt geben wird, die US-Wirtschaft anzukurbeln.

Der Tokioter Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte stieg im Vormittagshandel um 0,7 Prozent auf 19.255 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte 0,5 Prozent zu auf 1542 Zähler nach.